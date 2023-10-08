Генсек Лиги арабских государств отправился в Москву по приглашению Лаврова

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Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье в Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Лиги арабских государств.

Согласно заявлению, в рамках визита Абуль Гейт проведет расширенные переговоры с Лавровым по ряду тем, представляющих взаимный интерес, включая нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Также политики обсудят и другие региональные и международные проблемы.

В субботу 7 октября сектор Газа совершил беспрецедентную атаку на Израиль. В сторону еврейского государства было запущено более трех тысяч ракет. В ответ на это армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен.