Жителей севера Израиля призвали эвакуироваться – СМИ

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Из-за опасений эскалации конфликта с движением "Хезболлах" жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться. Об этом сообщает телеканал i24 News.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о планах местных властей эвакуировать жителей всех населенных пунктов рядом с границей с сектором Газа.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По Израилю было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.