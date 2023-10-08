08 октября, 11:23Политика
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС – СМИ
Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov
Армия обороны Израиля заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен. Об этом сообщает телеканал i24.
Как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля, за время эскалации конфликта было ликвидировано более 400 террористов в Газе, еще десятки находятся в плену в Израиля.
В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По Израилю было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь.
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