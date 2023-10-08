Посольство РФ проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС

Российское диппредставительство в Израиле проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

До этого в СМИ появилась информация, что 7 октября боевики ХАМАС похитили с фестиваля электронной музыки недалеко от города Офаким рядом с сектором Газа 10 девушек, среди которых две носят русские имена и фамилии.

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