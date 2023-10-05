Почти 200 человек пострадали после тайфуна "Коину" на Тайване

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Почти 200 человек получили травмы в результате нашествия тайфуна "Коину" на Тайване, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на азиатские СМИ.

По их данным, максимальная скорость порывов ветра достигала 342 километров в час. В Центральном метеорологическом управлении Китая уточнили, что это самый высокий показатель на Тайване с 1986 года.

Порывы ветра выдирали деревья, повредили жилые дома. На фоне непогоды была прервана работа паромных переправ, отменили и задержали внутренние авиарейсы. В ряде районов отменены занятия в школах.

Согласно информации службы спасения, больше всего пострадавших выявили в западных районах, включая города Тайчжун, Тайнань и Гаосюн. Без электричества остаются свыше 62 тысяч зданий. В местных метеослужбах отмечали, что высота волн в прибрежных районах достигала семи метров.

3 октября власти КНР объявили желтый уровень опасности из-за приближения тайфуна "Коину". В сентябре на Китай также обрушился тайфун "Саола", скорость ветра достигала 140–160 километров в час.

В прошлом месяце на Тайване эвакуировали тысячи людей из-за тайфуна "Хайкуй". В результате он привел к сходу оползней на острове и десяткам пострадавших.

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