Дождь и сильный ветер сохранятся в Москве до вечера воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь, мокрый снег и усиление ветра продлятся в столице до 18:00 воскресенья 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков, в период с 00:00 до 18:00 часов 8 октября по Москве ожидаются осадки и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

В ведомстве напомнили, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями важно соблюдать осторожность при за рулем: снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Находящимся на улице пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от ветра и дождя под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее стало известно, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На главной метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали минимальную температуру воздуха – плюс 0,2 градуса. На предстоящей неделе температура опустится еще ниже.