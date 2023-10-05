Средства ПВО за сутки перехватили авиабомбу JDAM и 8 снарядов HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны России за сутки перехватили управляемую авиабомбу JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, уничтожены 27 украинских беспилотников. Их сбили в районах населенных пунктов Кременец, Берестовое ДНР, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово ЛНР.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 484 военных самолета, 250 вертолетов, 7 518 БПЛА, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка, 1 160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 658 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 809 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что истребители ВКС РФ сбили над Днепропетровской областью, в районе населенного пункта Солдатское, украинский истребитель МиГ-29.



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