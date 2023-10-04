ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

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Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.

Сутками ранее российские системы ПВО ликвидировали два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, цели были сбиты над Грайворонским городским округом.

Кроме того, в ночь на 4 октября бойцы ВКС РФ помешали украинской десантной группе попасть на территорию Крыма. В Минобороны уточняли, что боевики следовали в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Позже российские силовики смогли взять в плен одного из участников этой ДРГ. В ходе допроса он сознался, что целью группы являлась фото- и видеосъемка на фоне флага Украины на территории полуострова.

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