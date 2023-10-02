Один человек погиб в результате ДТП на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей произошло вечером 1 октября в районе Пермской улицы в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ведомство также опубликовало видео с моментом аварии. На нем видно, как легковое авто врезалось в стоявший на дороге грузовой автомобиль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве, прежде чем столкнуться с грузовым авто, водитель легковушки также сбил стоявшего на проезжей части человека. Он скончался в результате ДТП, водителю легкового авто оказали медпомощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в подмосковной Балашихе. Водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "КамАЗ".

До этого стало известно, что гражданка РФ погибла в турецкой провинции Анталья в результате ДТП. Еще четверо россиян госпитализированы.

Четыре человека погибли в результате ДТП в Балашихе