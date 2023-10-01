Четыре человека погибли в ДТП в подмосковной Балашихе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Четыре человека погибли в результате ДТП в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, в 20:00 на улице Звездная города Балашиха. Как сообщила пресс-служба, водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "КамАЗ".

Сообщается, что жертвами аварии стали четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. В обстоятельствах аварии разбирается ДТП.

Ранее сообщалось, следственный комитет после аварии в центре Москвы возбудил уголовное дело против водителя Mercedes. Его автомобиль вылетел на тротуар и въехал в людей на Большой Никитской. Травмы получили пятеро. Как уточняет прокуратура, среди пострадавших две девочки школьного возраста.