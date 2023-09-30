Россиянка погибла в ДТП в Анталье, еще четыре человека ранены – генконсульство РФ

Фото: телеграм-канал Baza

Гражданка РФ погибла в турецкой провинции Анталья в результате ДТП. Еще четверо россиян госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального консульства РФ в Анталье.

Как сообщила российская дипмиссия, в субботу 30 сентября в результате ДТП в районе Кунду провинции Анталья погибла гражданка России. Еще четверо россияне доставлены в больницы Антальи с травмами разной степени тяжести.

Сообщается, что генконсульство выясняет подробности случившегося.

Ранее в Анталье в ДТП пострадали шесть российских туристов. Водитель автобуса, перевозивший в аэропорт группу, завершившую отдых на курорте, погиб. Об этом сообщил местный телеканал. Судя по кадрам с места аварии, автобус влетел в большегруз. По версии полиции, водитель автобуса потерял управление, что и стало причиной ДТП.



Россиянка погибла в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье