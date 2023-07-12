В МАГАТЭ не увидели угроз для ядерной безопасности на украинских АЭС

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МАГАТЭ не видит угроз ядерной безопасности на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Это следует из заявления, опубликованного на сайте организации.

"Несмотря на трудности, возникшие в результате конфликта, на этих объектах продолжают соблюдаться графики эксплуатации и заправки топливом. <...> На этих четырех объектах нет проблем, связанных с обеспечением ядерной безопасности", – говорится в документе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина готовит теракт на Запорожской АЭС. Украинские власти между тем обвиняли Россию в том, что та сама хочет подорвать ЗАЭС, чтобы возложить ответственность за случившееся на Киев.

МАГАТЭ после этого дважды проверяли электростанцию. Оба раза специалистам не удалось обнаружить никаких признаков минирования.



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