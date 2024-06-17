PTI: число погибших при столкновении двух поездов в Индии увеличилось до 15

17 июня, 11:01Происшествия
Фото: x.com/MamataOfficial
Жертвами столкновения пассажирского и товарного поездов в Западной Бенгалии в Индии стали минимум 15 человек. Об этом сообщает PTI.
По данным СМИ, среди погибших оказался один машинист. Еще 60 человек в результате аварии пострадали.
Столкновение поездов произошло около 09:00 по местному времени (06:30 по московскому). По имеющейся информации, товарный состав врезался в пассажирский возле станции Рангапани. На месте происшествия работают спасатели, выясняются обстоятельства случившегося.
Представитель местной полиции Абхишек Рой ранее назвал ситуацию серьезной. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибшим и отправил на место ЧП министра железных дорог Ашвини Вайшнава.