PTI: число погибших при столкновении двух поездов в Индии увеличилось до 15

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Жертвами столкновения пассажирского и товарного поездов в Западной Бенгалии в Индии стали минимум 15 человек. Об этом сообщает PTI.

По данным СМИ, среди погибших оказался один машинист. Еще 60 человек в результате аварии пострадали.

Столкновение поездов произошло около 09:00 по местному времени (06:30 по московскому). По имеющейся информации, товарный состав врезался в пассажирский возле станции Рангапани. На месте происшествия работают спасатели, выясняются обстоятельства случившегося.

Представитель местной полиции Абхишек Рой ранее назвал ситуацию серьезной. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибшим и отправил на место ЧП министра железных дорог Ашвини Вайшнава.

