Пять человек погибли при столкновении двух поездов в Индии

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Пять человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции Абхишека Роя.

Он рассказал, что еще 20–25 человек получили травмы. Ситуацию Рой назвал серьезной.

Столкновение поездов произошло около 09:00 по местному времени (06:30 по московскому). По имеющейся информации, товарный состав врезался в пассажирский возле станции Рангапани. На месте происшествия работают спасатели, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее четыре человека пострадали при столкновении поездов на Центральном вокзале Софии в Болгарии. Их госпитализировали. По предварительным данным, причиной происшествия стал маневр машиниста. Как писали СМИ, он почувствовал недомогание еще перед столкновением.