Белоусов заслушал доклады по обстановке в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск, где ему представили доклад о ситуации в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает "Газета.ру".

В рамках встречи российские военнослужащие доложили министру об организации боевого дежурства, а также работе над всесторонним обеспечением солдат на линии фронта. Белоусову также рассказали о деталях работы оперативных групп по контролю и координации действий подразделений войск России на поле боя.

"Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах", – отметили в Минобороны.

Также представители Сухопутных войск передали главе ведомства информацию о порядке взаимодействия с органами власти, которые действуют на территории регионов. Среди прочего речь шла о сотрудничестве в ходе оказания помощи раненым в чрезвычайных ситуациях.

Ранее Белоусов заявлял, что взаимодействие между оборонным ведомством России и Минздравом страны необходимо выстроить так, чтобы задача качественного лечения военных выполнялась максимально эффективно. Глава Минобороны также указал на особую важность совместной работы военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.