Бэйтс: "застывший" на концерте Байден приветствовал своих сторонников

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден, который застыл на месте во время предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, на самом деле приветствовал своих сторонников со сцены, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

"Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", – приводит сайт "Комсомольской правды" комментарий Бэйтса, который он оставил в соцсети X по поводу публикаций американских СМИ об этом инциденте.

Во время предвыборного концерта, состоявшегося в Лос-Анджелесе, нынешнему американскому лидеру помог покинуть сцену бывший глава государства Барак Обама. После встречи со сторонниками Байден продолжал неподвижно стоять и улыбаться.

До этого лидер США растерялся и замер во время танца на мероприятии, которое проводилось в преддверии Дня освобождения рабов.

Американский президент оставался без движения вплоть до того момента, пока брат Джорджа Флойда, находившийся возле него, не обратил на это внимание и не дотронулся до Байдена, чтобы привлечь его внимание.

