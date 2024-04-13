13 апреля, 08:17Политика
Реакторную установку четвертого энергоблока ЗАЭС перевели в "холодный останов"
Фото: пресс-служба УНМ ДНР
Специалисты завершили перевод четвертого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим "холодный останов". Об этом сообщается в телеграм-канале станции.
"Это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды", – говорится в сообщении.
Работы провели в штатном режиме и в соответствии с нормативными документами. Пределы и условия безопасной эксплуатации не были нарушены. Кроме того, радиационный фон не изменился. Он находится в пределах природных значений, подчеркнула станция.
7 апреля украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.
Принадлежащий ВСУ дрон-камикадзе был сбит над станцией. Однако его вовремя обезвредили.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки украинской армии по ЗАЭС являются опасной провокацией и могут породить в дальнейшем негативные последствия. Инспекторы МАГАТЭ, продолжил он, которые присутствуют на территории объекта, зафиксировали все атаки ВСУ.
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