Глава МАГАТЭ назвал атаку на купол ЗАЭС "очень опасным прецедентом"

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС не привел к серьезным повреждениям, однако создал опасный прецедент. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он рассказал, что специалисты смогли осмотреть место одного прямого удара. Ущерб оказался поверхностным, однако удар мог привести к повреждению защитной оболочки реактора.

В связи с произошедшим Гросси призвал свести риск аварии к минимуму. По его словам, ЧП возможно, несмотря на перевод всех энергоблоков в режим холодного останова.

"Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму", – цитирует его ТАСС.

Ранее Гросси заявил, что атака ВСУ на ЗАЭС 7 апреля повысила риск ядерной аварии. Тогда украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате произошедшего никто не пострадал.

