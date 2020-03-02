Прибывающих из Европы пассажиров во Внуково проверяют на коронавирус

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В столичном аэропорту Внуково усилили санитарный контроль для пассажиров, которые прибывают из Европы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Специалисты санитарно-карантинного пункта (СКП) осуществляют досмотр воздушных судов, прибывающих пассажиров из Европы. Осуществляется бесконтактная термометрия всех пассажиров и членов экипажа на наличие признаков инфекционного заболевания", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае выявления пассажиров с признаками заболевания, у них берут анализы и отправляют в инфекционный стационар.

Также в авиагавани подчеркнули, что был усилен контроль для пассажиров из Италии.

"Руководству авиакомпаний аэропорта даны предложения об усилении дезинфекционного режима, проведению обучающего семинара для работников клининговых компаний, использованию установок для обеззараживания воздуха, уборки и проветривания салонов самолетов и проведению других противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что при подозрении на коронавирус отработан механизм действий медперсонала.

Также специалисты контролируют готовность медицинских организаций к приему больных.

Ранее сообщалось, что появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарства ожидается в середине 2021 года.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухань в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Она обратила внимание, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус.

Руководитель ведомства добавила, что тест на коронавирус доступен во всех регионах России. Она также заверила, что все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от заболевания при правильном использовании. По словам Поповой, нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.