Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса в столице

02 марта, 19:29
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в столице на фоне выявления первого случая инфицирования москвича.
Отмечается, что заболевший вернулся в Москву из Италии. В настоящее время он помещен в инфекционную больницу, ему оказывается необходимое лечение. Заболевание у пациента протекает в легкой форме.
Мэр столицы рассказал, что в течение суток с момента появления подозрения о заражении был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, которые летели с ним одним рейсом.
Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.
Собянин отметил, что во всех аэропортах столичного авиационного узла продолжают работать медицинские посты. Все туристы, прибывающие из Китая, Ирана и Южной Кореи, получают постановления об изоляции и отправляются на сдачу анализа на коронавирусную инфекцию.
Прибывшим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу гражданам выдают уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.
Помимо этого, в Москве измеряют температуру всех пассажиров международных рейсов во всех воздушных гаванях. В случае если она оказывается повышенной, человека приглашают на медпост, где проводится анализ, после чего принимается решение о госпитализации или оставлении под медицинским наблюдением на дому.
По словам мэра столицы, соблюдение изоляционного режима контролируют в Москве, в том числе и при помощи специальных технических мер. В частности, продолжаются ежедневные обходы мест массового посещения людей, в том числе граждан Китая и тех, кто прилетел из КНР в Москву до введения контроля на границах.
Тех граждан, которые контактировали с потенциальными носителями инфекции, помещают в санатории, где они оказываются под постоянным наблюдением врачей. Также в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус.
Собянин проинформировал о том, что в детсадах и школах детям ежедневно изменяют температуру. Также выборочное измерение температуры тела будет организовано на входах в метро. Помимо этого, подобные меры предлагается проводить и работодателям.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.
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