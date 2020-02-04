Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за неделю вырос на 14,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роспотребнадзоре заявили о прогнозируемом продолжении сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве. Число заболевших в период с 27 января по 2 февраля в сравнении с предыдущей неделей возросло на 14,3%.

Количество заболевших по стране ниже эпидемического порога на 6%. Доля гриппа в общей структуре заболеваемости ОРВИ составляет 0,3%.

По данным вирусологического мониторинга, в структуре выделенных вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В.

В ведомстве напомнили, что руководители образовательный учреждений могут приостановить учебный процесс, если гриппом и ОРВИ болеют 20% и более детей.

Сейчас в Москве полностью не закрыта ни одна из образовательных организаций, приостанавливается учебный процесс в отдельных зданиях, классах и группах.

Такие ограничения носят исключительно профилактический характер.

Ранее ученые рассказали, что резкие колебания погоды повышают риск возникновения эпидемии гриппа. Быстрые изменения погоды ослабляют иммунную систему человека, делая ее более восприимчивой к вирусам.