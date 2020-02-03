Роспотребнадзор дал советы школьникам по защите от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор дал рекомендации, как школьникам защититься от коронавируса, а также ОРВИ и гриппа, сообщает "Вечерняя Москва".

"Тщательно мой руки, вернувшись домой, перед едой, после туалета; мой руки после кашля, чиханья, сморкания; если нет возможности вымыть руки с мылом, используй антисептический гель; не трогай глаза, рот, нос грязными руками; занимайся физкультурой и высыпайся; проветривай комнату; надевай медицинскую маску в людных местах; избегай контактов с заболевшими", – говорится в сообщении.

Как отмечается, при признаках кашля, насморка и температуры школьнику нужно остаться дома, чтобы скорее поправиться и никого не заразить.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число зараженных составляет более 17 тысяч человек, жертвами вируса стал 361 человек. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Хубэй.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань.