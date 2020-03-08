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Общество

14:02

Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Бангладеш

происшествия общество за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Jibon Ahsan

В Бангладеш зафиксировали первые случаи заражения новым типом коронавируса. Представители сферы здравоохранения республики заявили, что диагноз подтвердился у троих человек, передает ТАСС.

Известно, что двое инфицированных вернулись в Бангладеш из Италии.

Ранее стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом на Мальдивах. Заразившимися являются иностранные сотрудники курорта на острове Куреду.

Также две смерти от коронавируса впервые были зарегистрированы на Восточном побережье США. Отмечалось, что скончавшиеся от COVID-19 – пожилые люди, недавно побывавшие за границей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число жертв уханьской пневмонии в Китае достигло 3097 человек, за сутки умерли 27 граждан, выздоровели 1661.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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