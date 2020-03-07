СМИ сообщили о первых случаях заражения коронавирусом на Мальдивах

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы на Мальдивах, сообщает ТАСС со ссылкой на местную интернет-газету "Сан".

По данным СМИ, заразившимися являются иностранные сотрудники курорта на острове Куреду.

Как отмечается, курорт, где они работали, закрыт.

Власти Москвы предпринимают все меры для недопущения распространения коронавируса. Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе. В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

