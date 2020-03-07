Две смерти от коронавируса впервые зарегистрированы на Восточном побережье США

18:45
Фото: ТАСС/Elaine Thompson/AP
Первые два смертельных случая от коронавируса зарегистрированы на Восточном побережье США. По данным агентства AP, это произошло в американском штате Флорида.
Агентство приводит данные властей, согласно которым это пожилые люди, недавно побывавшие за границей.
По данным на 7 марта, в России зарегистрированы четыре новых случая заражения COVID-19. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщает, что трое заразившихся находятся в Липецке, один в – Санкт-Петербурге. Все они в последние две недели посещали Италию.
До сих пор в России было зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции. В Москве проходят лечение от коронавируса COVID-19 пять человек. Все они в последние две недели посещали Италию. Трое зараженных пациентов доставлены в инфекционную больницу № 1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке.
Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.
Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.
Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.
С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
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