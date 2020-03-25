Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:27

Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

власть общество политика

Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Президент России объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. В прежнем режиме продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты.

Помимо этого, Владимир Путин выразил благодарность всем врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Путин сообщил, что полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно.

Президент заявил, что голосование по изменению Конституции нужно перенести на более позднюю дату.

Также Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика