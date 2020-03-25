Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Президент России объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. В прежнем режиме продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты.

Помимо этого, Владимир Путин выразил благодарность всем врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Путин сообщил, что полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно.

Президент заявил, что голосование по изменению Конституции нужно перенести на более позднюю дату.

Также Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.