Граждан РФ попросят предъявить отрицательный тест на COVID-19 в Сербии

15:38
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Гражданам России для въезда в Сербию необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, заявил посол страны в РФ Мирослав Лазански.
"Все иностранные граждане, в том числе и граждане России, будут обязаны предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на выявление наличия коронавируса, пройденного не более чем за 72 часа до пересечения границы Сербии, а также разрешение, выданное VDL Сербии, так как границы Сербии официально все еще закрыты", – сказал Лазански в интервью News.ru.
По его словам, возобновление авиасообщения между Сербией и Россией зависит от эпидемиологической ситуации с COVID-19, а также от договоренностей между авиакомпаниями.
Как ранее сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, в стране авиаперевозки по итогам года могут сократиться как минимум вдвое – до 60 миллионов перевезенных пассажиров. Он подчеркнул, это произойдет при оптимистичном сценарии, согласно которому восстановление перелетов начнется в июле.
Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что необходимость введения выездных виз для россиян после окончания пандемии коронавируса отсутствует. При этом министр заявил, что система международных связей не будет прежней, а различные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше во всем мире.
Авиаперевозки в России по итогам года 2020 года могут сократиться в два раза
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