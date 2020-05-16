Авиаперевозки по итогам года сократятся до 60 млн пассажиров – Дитрих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Авиаперевозки в России по итогам года могут сократиться как минимум вдвое – до 60 миллионов перевезенных пассажиров, цитирует РИА Новости министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, это произойдет при оптимистичном сценарии, согласно которому восстановление перелетов начнется в июле.

Согласно базовому прогнозу, полеты восстановят осенью, а в этом случае показатель в 2020 году составит всего около 30 миллионов пассажиров, подчеркнул он.

По итогам прошлого года российские авиакомпании перевезли рекордные 128,1 миллиона пассажиров.

Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что необходимость введения выездных виз для россиян после окончания пандемии коронавируса отсутствует. При этом министр заявил, что система международных связей не будет прежней, а различные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше во всем мире.