Стало известно, куда россияне хотят поехать этим летом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Россияне во время летнего отпуска хотят посетить Алтай, Санкт-Петербург и Черное море. Об этом свидетельствуют данные исследования сайта стопкоронавирус.рф.
В опросе, проводившемся в группе портала в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram, приняло участие более 4,5 тысячи и 11,2 тысячи пользователей соответственно. Участникам предлагалось выбрать несколько вариантов мест, где они хотели бы отдохнуть. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия и Северный Кавказ. Также можно было выбрать вариант "другое".
Больше всего проголосовали за Алтай (24–36% в зависимости от площадки).
Подписчики "ВКонтакте", помимо отдыха на Алтае, хотели бы посетить Санкт-Петербург и Черное море. А пользователи Telegram выразили желание побывать на Камчатке (35%) и в Карелии (28%).
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.
В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывала, что с 1 июля туристы могут посетить 67 регионов РФ. Она обращала внимание, что туризм запускается с ограничениями, однако в случае улучшения обстановки возможно их планомерное смягчение.
Внутренний туризм в РФ переживает резкое повышение спроса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: