Стало известно, куда россияне хотят поехать этим летом

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Россияне во время летнего отпуска хотят посетить Алтай, Санкт-Петербург и Черное море. Об этом свидетельствуют данные исследования сайта стопкоронавирус.рф.

В опросе, проводившемся в группе портала в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram, приняло участие более 4,5 тысячи и 11,2 тысячи пользователей соответственно. Участникам предлагалось выбрать несколько вариантов мест, где они хотели бы отдохнуть. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия и Северный Кавказ. Также можно было выбрать вариант "другое".

Больше всего проголосовали за Алтай (24–36% в зависимости от площадки).

Подписчики "ВКонтакте", помимо отдыха на Алтае, хотели бы посетить Санкт-Петербург и Черное море. А пользователи Telegram выразили желание побывать на Камчатке (35%) и в Карелии (28%).

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.

В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывала, что с 1 июля туристы могут посетить 67 регионов РФ. Она обращала внимание, что туризм запускается с ограничениями, однако в случае улучшения обстановки возможно их планомерное смягчение.

