Глава ВЦИОМ рассказал о причинах развития спонтанного туризма в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спонтанный туризм в России развит больше, чем в других странах, поскольку у россиян нет привычки планировать отдых заранее, считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Жизнь наша часто перемежается кризисами разнообразными. Привычка упорядочивать все и планировать нарабатывается, а потом раз – и выясняется, что все планы снова нереализуемы", – цитирует его News.ru.

Федоров напомнил о дополнительных факторах в частности об инфляции.

Туризм вошел в число трат, на которых граждане РФ готовы экономить в кризис. При этом в 2020 году многие преимущественно отказываются от путешествий из-за закрытых границ и страха заразиться, добавил он.

1 июля Евросоюз начнет открывать границы. На первом этапе заехать на территорию ЕС смогут граждане 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев отмечал, что ограничения на въезд и выезд между РФ и Белоруссией могут снять этим летом. Белорусский посол в РФ Владимир Семашко уточнял, что Россия отменит их в конце июля – начале августа.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что с 1 июля туристы смогут посетить 67 регионов РФ. Она обратила внимание, что туризм запускается с ограничениями, однако в случае улучшения обстановки возможно их планомерное смягчение.

Догузова считает, что в стране отрасль может заработать в штатном режиме к весне 2021 года. По ее словам, в Ростуризме предложили участникам рынка продлить курортный сезон в текущем году.