Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов

Фото: TASS/AP/Artur Lebedev
Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала, как курорт справляется с огромным наплывом отдыхающих этим летом.
По ее словам, после снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений в город потянулись вереницы из туристов. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, которые потом потянулись на водопады.
Самое большое изумление женщина испытала, когда увидела гигантскую очередь в одну из хинкальных в центре города. Она также отметила, что в часы пик на местных пляжах настоящий "борщ из людей", передает портал 161.ru.
Кольцова указала, что туристы "пустились во все тяжкие". Приезжие постоянно мусорят, а парочки стремятся уединиться в кабинках для переодевания. Противостояние местных жителей усиливается из-за боязни завоза "ковидной заразы".
При этом собеседница подчеркнула, что Сочи по-прежнему ждет туристов, которые не мусорят, носят маски и ведут себя прилично.
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк ранее заявил, что цены на отдых в отелях полуострова после начала отложенного курортного сезона поднялись в среднем на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом.
Туристы в Сочи перестали соблюдать меры безопасности
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