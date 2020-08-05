Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1 329 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 329 пациентов", – сообщила Ракова.
Она добавила, что всего в столице от коронавируса вылечились 184 969 человек.
Сообщается, что после прохождения курса лечения пациент проходит специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Все выздоровевшие, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагается сдать плазму крови. С ее помощью специалисты осуществляют лечение от COVID-19 других пациентов. Чтобы стать донором крови, желающим необходимо обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.
За последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Москве скончались 11 пациентов. У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония. Общее число скончавшихся от коронавируса в Москве составило 4 521.
Согласно последним данным, в столице прирост заболевших COVID-19 составил 5,45 на 100 тысяч человек. По этому показателю Москва расположилась во втором десятке среди субъектов РФ. Сообщалось, что в столице наблюдается один из самых низких темпов прироста случаев коронавирусной инфекции в России.
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