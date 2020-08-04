Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,45 на 100 тысяч человек. По этому показателю Москва находится во втором десятке среди всех субъектов. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Темп прироста заражения коронавирусом в Москве составляет 0,3 процента. Столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19.
За последние сутки в России выявили 5 159 случаев коронавируса в 83 регионах. В Москве выявили 691 случай коронавируса. Также в столице скончались 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
В России выявлено 861 423 случаев COVID-19, вылечился 661 471 человек, скончался 14 351.
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