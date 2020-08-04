В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.
Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 510 человек с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 5 394 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 413 (26,2%) без клинических проявлений. В Москве число новых случаев равно 693.
В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось на 45% за месяц
Ранее стало известно, что В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 842 человека.
Всего за все время пандемии в России выявлено 856 264 случаев COVID-19, вылечились 653 593 человека, скончались 14 207.
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