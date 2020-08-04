В России выявили 5 159 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России выявили 5 159 случаев коронавируса в 83 регионах. Такие данные приводят в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Специалисты зарегистрировали 1 546 (30,0%) случаев без клинических проявлений. Всего по стране нарастающим итогом установлено 861 423 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Москве за последние сутки выявили 691 случай коронавируса, в Свердловской области – 182, в Ханты-Мансийском АО – 177, в Московской области – 161, в Санкт-Петербурге – 158.

В Иркутской области специалисты установили 137 новых случаев, в Красноярском крае – 130, в Мурманской области – 129, в Ростовской области – также 129, в Краснодарском крае – 119.

Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 отмечаются в Псковской области и Чукотском автономном округе – 0%. Похожий показатель – 0,2% – зарегистрирован в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и в Республике Северная Осетия.

За последние сутки подтверждено 144 летальных случая, из них 12 зарегистрированы в Москве. За весь период эпидемии коронавируса по России умер 14 351 человек.

От коронавируса за сутки вылечились 7 878 человек по всей стране. 1 456 пациентов преодолели болезнь в медучреждениях Москвы. Всего в Российской Федерации выздоровел и был выписан 661 471 человек.

