Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 1 456 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве составило 183 640 человек. Сообщается, что все пациенты проходят специальные обследования с целью подтвердить отсутствие заболевания. При выписке всем выздоровевшим, которым необходимо оставаться под наблюдением, выдают соответствующие рекомендации.

Все вылечившиеся от коронавируса могут стать донорами плазмы крови. Ее используют в лечении инфицированных COVID-19. Желающие сдать кровь могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки от коронавируса скончались 12 человек. Общая численность умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19, в столице составила 4 510 пациентов.

За все время пандемии коронавируса в Москве провели более 6,5 миллиона тестов на COVID-19.

В столичном Оперштабе отметили, что за последний месяц количество внебольничных пневмоний снизилось вдвое. В ведомстве эпидемиологическую ситуацию в Москве оценили как стабильную.