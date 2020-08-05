Число новых случаев COVID-19 в сутки в Москве на 45% меньше, чем в прошлом месяце

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество заболевших коронавирусом в сутки в Москве практически в два раза ниже по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Оперштаб о контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за последние сутки в столице зафиксировано 687 новых случаев заражения COVID-19.

"Среднее число новых заболевших за сутки на 45 процентов меньше, чем в прошлом месяце, а среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составляет 0,27. Число новых случаев на 63 процента меньше, чем два месяца назад", – сообщили в Оперштабе.

Согласно информации, количество заболевших в возрасте от 18 до 45 лет составляет 49,7 процента от общего числа заразившихся, от 46 до 65 лет – 26,1 процента, от 66 до 79 лет – 8,5 процента, от 80 лет и старше – 4 процента. Количество заболевших детей порядка 11,7 процента.

В штабе подчеркнули, что и пациенты, и контактировавшие с ними, находятся под наблюдением.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,1 миллиона случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.

В России выявлено 866 627 случаев COVID-19, вылечились 669 026 человек, скончались 14 490.

За последние сутки в стране в 83 регионах обнаружено 5 204 новых случая заражения коронавирусом. Из них 1 342 случая без клинических проявлений.