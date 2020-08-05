Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 запустят в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Аэропорт Домодедово и Российский фонд прямых инвестиций запускают экспресс-тестирование пассажиров на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали представители столичного авиаузла, передает Агентство "Москва".

"Благодаря этому в аэропорту пассажирам доступны все виды тестирования: на возбудитель инфекции COVID-19 (метод ПЦР), на антитела к COVID-19 и экспресс-тесты на коронавирус с возможностью получения результата через 60 минут", – сообщили в пресс-службе московского аэропорта.

До этого говорилось, что аэропорт Внуково и РФПИ запустили систему экспресс-тестирования прибывающих и улетающих пассажиров.

В России выявлено 866 627 случаев COVID-19, вылечились 669 026 человек, скончались 14 490.

Кроме того, ранее такой сервис стали предоставлять в Шереметьево. По мнению специалистов, распространение инфекции снизилось благодаря профилактике.

Более 6,5 миллиона тестов на коронавирус провели в Москве. На базе 30 поликлиник открыты пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА. Кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.