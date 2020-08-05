В Госдуме поддержали введение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал предложение включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"То, что вакцину надо ставить, – это точно. То, что она должна быть бесплатной, – это точно. Как это сделать, с помощью какого инструмента? Наверное, один из вариантов – это через систему обязательного медицинского страхования", – заявил член комитета Александр Петров.
Депутат объяснил, что для этого необходимо внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Допускается вариант временного расширения перечня, но речь идет о полноценной проработке схемы.
По словам Петрова, административные шаги по расширению национального календаря вакцинации потребуют дополнительного финансирования. Пополнить средства Фонда обязательного медицинского страхования можно будет на основе соответствующего законопроекта.
Ранее СМИ сообщили о проработке в Совете Федерации предложения Минздраву включить вакцинацию от коронавируса в программу обязательного медицинского страхования и национальный календарь профилактических прививок.
В настоящий момент в России разрабатывают сразу несколько вакцин от коронавируса. Первая из них уже прошла несколько стадий клинических испытаний. Согласно результатам, у всех, кому ввели препарат, сформировался иммунитет к COVID-19.
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