Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 1 254 пациента вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 254 пациента", – сообщила Ракова.
Таким образом, общая численность вылечившихся от коронавируса в столице составила 186 223 человека. После прохождения курса лечения все пациенты проходят исследования, которые должны подтвердить отсутствие заболевания.
Выздоровевшие от коронавируса могут стать донорами плазмы крови. Она используется для лечения других заболевших COVID-19. Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по номеру телефона: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 13 пациентов. У всех был подтвержден диагноз "пневмония". Общее число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, в столице составило 4 534 человека.
По последним данным, за минувшие 24 часа в Москве было зафиксировано 687 новых случаев коронавирусной инфекции. Сообщалось, что прирост заболевших COVID-19 в столице практически в два раза ниже по сравнению с прошлым месяцем.
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