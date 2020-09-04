Первые соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж ожидаются на будущей неделе

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на предстоящей неделе могут быть подписаны первые соглашения по зарубежным поставкам вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас запланировано много новостей на следующую неделю. На следующей неделе мы начнем сообщать о соглашениях на продажу российской вакцины на другие рынки", – заявил специалист.

Во время онлайн-брифинга Дмитриев отметил, что партнерства запланированы с "разными странами".

11 августа в России была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ, вакцину следует вводить тем, кто еще не перенес инфекцию и не выработал антитела. В приоритетную группу по прививкам от COVID-19 вошли студенты, призванные на военную службу граждане, а также полицейские и работники торговли и сферы услуг.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большая часть жителей столицы получила иммунитет от коронавируса естественным путем. Он отметил, что в городе удалось пройти пик пандемии без гуманитарной катастрофы. Известно также, что мэр сделал себе прививку от COVID-19.

