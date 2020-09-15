В отдельных регионах РФ уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор представил данные по уровню коллективного иммунитета от коронавируса в регионах РФ в кратком отчете. Об этом сообщает "Российская газета".

"В рамках первого этапа в июне – августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах РФ. По результатам выявлено от 4,3 до 50,2% серопозитивных (имеющих иммунитет) лиц к новой коронавирусной инфекции", – указано в сообщении ведомства.

В 11 регионах страны уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Лучше всего антитела вырабатываются у детей дошкольного (1–6 лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста.

В силу специфики работы наибольший уровень популяционного иммунитета сформировался у работников здравоохранения и образования.

Ожидается, что в рамках второго этапа исследования материал будут брать у тех же участников тестирования с использованием той же системы выявления COVID-19. Изучать будут данные по Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской, Тюменской, Московской, Саратовской, Тульской, Амурской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Белгородской, Астраханской, Нижегородской, Владимирской, Иркутской, Новосибирской, Калининградской и Мурманской областях.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что Российская Федерация занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции в пересчете на 100 тысяч населения. Что касается заболеваемости, то по этому показателю РФ занимает 40-ю позицию рейтинга.

За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 1 073 849 случаев коронавирусной инфекции.

