Мясников объяснил, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил рост числа заболевших коронавирусом в России. Он сказал, что такие сведения говорят только о положительных результатах тестов, сообщает издание "Подъем".

По словам врача, эта цифра не слишком значима. Главное, как подчеркивает Мясников, знать сколько тяжелых больных пациентов, сколько человек находится в реанимации и сколько умерло.

"Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", – комментирует Мясников.

Он также допускает, что на формирование коллективного иммунитета потребуется два-три года. Однако Мясников не исключает, что COVID-19 не исчезнет, а также будет возвращаться в легкой форме.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 051 874 случая COVID-19, вылечились 868 107 человек, скончались 18 365.

Ранее врач Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях нельзя делать прививку от коронавируса. Среди них медик отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например онкологические.