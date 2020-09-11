Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:34

Мясников объяснил, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 в РФ

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил рост числа заболевших коронавирусом в России. Он сказал, что такие сведения говорят только о положительных результатах тестов, сообщает издание "Подъем".

По словам врача, эта цифра не слишком значима. Главное, как подчеркивает Мясников, знать сколько тяжелых больных пациентов, сколько человек находится в реанимации и сколько умерло.

"Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", – комментирует Мясников.

Он также допускает, что на формирование коллективного иммунитета потребуется два-три года. Однако Мясников не исключает, что COVID-19 не исчезнет, а также будет возвращаться в легкой форме.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 051 874 случая COVID-19, вылечились 868 107 человек, скончались 18 365.

Ранее врач Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях нельзя делать прививку от коронавируса. Среди них медик отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например онкологические.

Испытания вакцины AstraZeneca от COVID-19 остановлены в России

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать