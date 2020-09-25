Ким Чен Ын извинился за гибель южнокорейского чиновника

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения за гибель южнокорейского чиновника в Желтом море. Он также пообещал принять меры, чтобы подобных случаев не повторилось, сообщает News.ru.

"С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием (этот инцидент) стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев, – отметил Ким Чен Ын.

Накануне сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея хотел бежать в КНДР, но был застрелен северокорейскими пограничниками.

КНДР признала, что по оказавшемуся в ее территориальных водах судну было произведено более 10 выстрелов. После этого пограничники сожгли его плавательное средство.

Южнокорейский комитет начальников штабов утверждает, что Северная Корея пошла на такие действия в соответствии с утвержденными Пхеньяном карантинными правилами.

В августе сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон и группе чиновников. В зону ответственности Ким Е Чжон входят отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. На чиновников возложены обязанности по управлению экономическим сектором и вооруженными силами.