Ким Чен Ын извинился за гибель южнокорейского чиновника

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Фото: AP Photo/Wong Maye-E
Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения за гибель южнокорейского чиновника в Желтом море. Он также пообещал принять меры, чтобы подобных случаев не повторилось, сообщает News.ru.
"С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием (этот инцидент) стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев, – отметил Ким Чен Ын.
Накануне сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея хотел бежать в КНДР, но был застрелен северокорейскими пограничниками.
КНДР признала, что по оказавшемуся в ее территориальных водах судну было произведено более 10 выстрелов. После этого пограничники сожгли его плавательное средство.
Южнокорейский комитет начальников штабов утверждает, что Северная Корея пошла на такие действия в соответствии с утвержденными Пхеньяном карантинными правилами.
В августе сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон и группе чиновников. В зону ответственности Ким Е Чжон входят отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. На чиновников возложены обязанности по управлению экономическим сектором и вооруженными силами.
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