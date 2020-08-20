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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон и группе чиновников, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление Национального агентства разведки Южной Кореи.

"Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону ответственности сестры лидера КНДР теперь входят отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. На чиновников возложены обязанности по управлению экономическим сектором и вооруженными силами.

В японских и южнокорейских СМИ в апреле появились сообщения, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии. Позднее о здоровье северокорейского лидера сообщил советник президента Южной Кореи. В частности, он заверил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.

Глава разведывательного агентства Южной Кореи Сух Хун также заявил, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. При этом он признал, что в этом году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз, тогда как в обычное время число появлений достигает 50.

2 мая Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Председатель Госсовета Северной Кореи посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.