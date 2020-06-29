Слухи о болезни Ким Чен Ына не имеют подтверждений – посол

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Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований.

"Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют", – сказал он в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Ранее разведка Южной Кореи опровергла сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

Глава разведывательного агентства Южной Кореи Сух Хун заявил, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. При этом он признал, что в этом году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз, тогда как в обычное время число появлений достигает 50.

В японских и южнокорейских СМИ ранее появились сообщения, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии. Позднее о здоровье северокорейского лидера сообщил советник президента Южной Кореи. В частности, он заверил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.

В Кремле заявили, что не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Председатель Госсовета Северной Кореи посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.