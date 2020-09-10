Трамп оценил состояние здоровья Ким Чен Ына

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У Ким Чен Ына все в порядке со здоровьем, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает RT.

"У Ким Чен Ына все в порядке со здоровьем. Никогда не недооценивайте его", – заявил глава Белого дома.

В августе сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон и группе чиновников. Отмечалось, что в зону ответственности сестры северокорейского лидера входят отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. На чиновников возложены обязанности по управлению экономическим сектором и вооруженными силами.

В японских и южнокорейских СМИ в апреле появились сообщения, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии. Позднее о здоровье северокорейского лидера сообщил советник президента Южной Кореи. В частности, он заверил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.

Глава разведывательного агентства Южной Кореи Сух Хун также заявил, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. При этом он признал, что в этом году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз, тогда как в обычное время число появлений достигает 50.