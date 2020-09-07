Трамп отреагировал на сравнение писем от Ким Чен Ына с "любовными посланиями"

21:02
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что "был саркастичен", сравнивая письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с "любовными посланиями". Об этом американский глава сообщил на странице в Twitter.
"Только что слышал, как сумасшедший Джон Болтон говорит о том, что я обсуждал "любовные письма от Ким Чен Ына", будто я смотрел на них только так. Очевидно, был просто саркастичен. Болтон был таким дураком!" – говорится в публикации Трампа.
В октябре 2018 года Трамп в интервью газете The Washington Post утверждал, что письма от лидера КНДР "похожи на любовные послания". Перед этим глава вашингтонской администрации шутил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга".
В мае советник Трампа прокомментировал фото с Ким Чен Ыном. Роберт О'Брайен отметил, в Белом доме считают, что северокорейский лидер пребывает в хорошем самочувствии.
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