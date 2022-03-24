В Кремле прокомментировали ракетный пуск КНДР в сторону Японского моря

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ракетный пуск КНДР в сторону Японского моря. Он отметил, что военные РФ следят за ситуацией.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", – приводит слова Пескова РИА Новости.

16 марта Пхеньян запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета. Пуск стал десятым по счету в этом году.

Утром 24 марта стало известно, что Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивных систем залпового огня. В связи с выстрелами Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание.

