РФ следит за любой военной активностью на граничащем с ней Корейском полуострове – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
РФ отслеживает любые действия на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР продолжает сохранять отсрочку на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна идут на обострение ситуации, сообщил директор первого департамента Азии министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев.
"Внимательно следим за любой военной активностью на граничащем с Россией Корейском полуострове. Исходим из того, что Пхеньян продолжает де-факто придерживаться объявленного еще в январе 2018 года в одностороннем порядке моратория на ядерные испытания", – приводит его слова РИА Новости.
Зиновьев уточнил, что в последние месяцы в российской столице также замечают проявляемую Северной Кореей сдержанность в ракетной области.
Кроме того, по словам представителя ведомства, Россия призывает американскую сторону и Корею подтвердить готовность к контактам по разрешению ее законных обеспокоенностей.
"Если США и РК действительно стремятся к прочному миру в субрегионе, им следовало бы на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР о разрешении ее законных озабоченностей путем формирования многосторонней системы безопасности", – заключил Зиновьев.
Ранее КНДР приняла закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством. Так, новый закон позволяет КНДР наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Правом на любые решения о действиях с ядерным оружием в КНДР единолично обладает Ким Чен Ын.
До этого Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные. В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском баллистических ракет.
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